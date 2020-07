Las cinco leyendas con las que hubiera querido jugar Rodrygo

Todos hemos tenido siempre un top de jugadores con los que nos hubiera gustado estar en un terreno de juego y disputar algún que otro partido. Aquellos que llegan a profesional, también.

Rodrygo Goes aprovechó el jueves por la tarde para responder a las curiosidades que tuvieran sus seguidores. Uno le preguntó sobre la leyenda con la que le hubiera gustado compartir el balón.

Como era de esperar, el joven atacante tiró de bandera y, en lugar de elegir solo uno, escogió a cinco, en los que había una mayoría de brasileños.

"Es muy difícil escoger solo a uno, así que haré un top 5: primero Pelé, obvio. Ronaldo 'O Fenomeno', Zidane, Roberto Carlos y Cristiano Ronaldo", enumeró el brasileño.

El madridista también mostró su admiración por Eden Hazard. "Jugar con él es un sueño. Todos saben que siempre he sido su fan y me gustó verlo jugar. Y ahora poder jugar con él es un sueño. Me gusta demasiado", comentó.