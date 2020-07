"¿Las críticas a Simeone? Hay batallas que no hay que librar..."

El juego del Cholo no gusta a todos. Más de uno le ha criticado últimamente. Pero los resultados están ahí.

Verón quiso defender a Simeone, técnico del Atlético: "A mí me gusta. Cuando eres técnico de un equipo como el Atlético, te mides a rivales poderosos y estás abierto a la crítica. Hay batallas que no hay que librar, simplemente hay que seguir peleando. En algún momento, el reconocimiento va a llegar. Y creo que en eso está el Cholo", dijo a 'EFE'.

"Para mí, Simeone es un técnico pragmático. Yo le he visto jugar partidos donde ha propuesto y otros en los que no. Esto habla de la inteligencia, sobre todo de moldear al equipo según el partido y al equipo que tiene enfrente", profundizó.

Entiende que ese estlio tan particular no puede contentar a todos, por supuesto: "Obviamente, en esta cuestión hay gente a la que le gusta más un modo de juego que otro. A mí, por ejemplo, me gusta el técnico que cambia en función del rival que tiene enfrente. En esto, Diego me parece un técnico inteligente y sus equipos se desarrollan de acuerdo al sentir de él".