Las declaraciones de Mbappé agitan a Madrid y PSG

Parece claro que el futuro de Kylian Mbappé se resolverá este verano, para un lado o para el otro. El pasado viernes, el francés rompía su silencio para lanzar un mensaje: pronto decidirá si se queda o si se marcha del Paris Saint-Germain.

No se quiere cerrar puertas. El delantero acaba contrato en junio de 2022 y todo se tendrá que resolver un año antes si su club no quiere perderle gratis, pero Mbappé no lo tiene claro. Duda entre quedarse o marcharse al Real Madrid.

'AS' publica que las declaraciones del campeón del mundo han desatado movimientos en las oficinas de ambos clubes. En el PSG había cierta resignación, pero que Mbappé reconozca abiertamente que se plantea seguir, anima a preparar una jugosa oferta de renovación.

A principios de 2020 se hablaba mucho de la decepción de Mbappé con el PSG porque quería estar al nivel de Neymar. Pues bien, el citado medio explica que los parisinos están dispuestos a ofrecerle al delantero el mismo salario que el 'crack' brasileño, de 36 millones de euros.

Esa será la gran baza del PSG, al que Mbappé apremiaba para que le ofreciera un proyecto deportivo sugerente. Quiere ganar la Champions League y optar a ser Balón de Oro, por lo que no solo está en juego para él lo económico, necesita luchar por lo más alto siempre.

Por su parte, el francés ha obligado al Real Madrid a ponerse muy en serio a hacer cuentas. Lo que Mbappé quiere del club blanco es que dé un paso al frente y presente una oferta formal por él, aunque sepa que monetariamente no pueda igualar a la del PSG.

El Madrid es consciente de ello, no puede equiparar su salario al de Neymar y lo máximo que está dispuesto a ofrecer son los 21 millones que Kylian Mbappé cobra actualmente en el PSG. Los efectos de la pandemia se notan aunque se haya capeado de primeras el temporal.

Y es que la directiva blanca tiene previstas unas pérdidas de unos 100 millones de euros si la plantilla no accede a bajarse el sueldo. Los ingresos han caído a los 617 millones de euros y hay un préstamo fraccionado de 570 para reformar el Santiago Bernabéu.

Aun así, el Madrid tendría músculo económico para ofrecer unos 200 millones de euros por su fichaje. Pero para ello, tendría que rebajar primero su masa salarial y hacer algunas ventas más. No obstante, hay que recordar que la situación económica del PSG tampoco es la más propicia mientras Mbappé mantiene sus exigencias.