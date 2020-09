Las duras palabras de la ex de Hulk contra su sobrina, que se casó con el jugador

Hulk, delantero del Shanghai SIPG e internacional con Brasil, estuvo casado 12 años con Iran Angelo de Souza. Pero en julio de 2019, la conocida pareja se separó, dejando tres hijos en común.

Hasta aquí todo normal, si no fuera porque Hulk decidió casarse con Camila Angelo, la sobrina preferida de su ex mujer Iran Angelo, la cual asegura que "ha enterrado una hija en vida", en referencia a la nueva mujer del 'brasileiro'.

Y es que Iran habla de decepción y tristeza al enterarse de que Hulk la había abandonado para casarse con su sobrina favorita, unas palabras que dedicó al diario portugués 'Récord'.

Una traición de su querida sobrina a la que trató y cuidó como si de su propia hija se tratase que no consigue olvidar: "Me despierto y me duermo sin entender por qué me pasó todo. El dolor es muy grande, a veces creo que me arrancará el corazón. Ella era una hija para mí".

"Le di todo a esta chica desde que vino al mundo. Sacrifiqué mis sueños tantas veces para hacer sus sueños realidad. Y aquí no estoy hablando solo de bienes materiales, porque estos son fáciles de dar cuando tienes dinero, pero amor, cariño, atención, respeto... todo. Ella conocía mis debilidades, inseguridades, dolores, miedos y tenía mi amor incondicional. Manejaba mi vida y para mí todo lo que decía era bueno, era correcto, era ético. Ella era perfecta en todo y yo le di el rumbo de mi vida. Si me equivoqué, Dios mío, fue porque amaba y confiaba demasiado", sentenció Iran Angelo.