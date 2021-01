Las negociaciones del Atlético por Milik, rotas

Aurelio de Laurentiis es uno de los contrincantes más duros para una negociación y el Atlético lo sabe bien. No es la primera vez que se da de bruces con el presidente del Nápoles, que le ha cerrado la puerta de salida a Arkadiusz Milik.

El delantero dijo "sí" al Atleti, pero los rojiblancos tenían por delante unas conversaciones con el dirigente que no han llegado a ninguna parte. Cuenta 'AS' que las negociaciones están rotas y no hay visos de que se retomen.

Según este medio, el Nápoles ya le ha comunicado a Milik y sus agentes que no irá al Atlético de Madrid después de que fracasaran los intentos de los rojiblancos. El club italiano cree que las ofertas recibidas eran demasiado bajas.

Pese a que el polaco acaba contrato en verano, De Laurentiis solo aceptará 15 millones de euros para venderle. Una postura que también ha mantenido con Juventus y Roma, muy interesados en el delantero de 26 años, que esta temporada ni ha debutado.

Tanto estos clubes italianos como el Atlético intentarán llevárselo en verano como agente libre, pero no están dispuestos a pagar lo que pide el Nápoles. Solo la Fiorentina parecía tener capacidad e intención, aunque el jugador ha rechazado marcharse allí.

Y la cuestión es que los 'colchoneros' necesitan a un delantero sí o sí tras la marcha de Diego Costa. Una vez fracasada su primera opción, el Atleti estudiará una alternativa a más bajo coste o una cesión.

Futbolistas como Willian José, De Tomás o Loren se manejan en la dirección deportiva rojiblanca. Otro futbolista que rescata 'AS' es Cédrick Bakambu, quien sigue a buen nivel en el Sinobo Guoan chino y el año pasado estuvo a punto de fichar por el Barça en enero.