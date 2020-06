Las Palmas recuerda que LaLiga no puede obligar a jugar sin público

La condición insular del archipiélago grancanario ha permitido contener mejor que en el resto de España la pandemia. Sus cifras son tan positivas que hay quien sueña con poder jugar con público desde el primer partido tras la reanudación.

Miguel Ángel Ramírez ha sido claro. Intentará obtener el visto bueno de las autoridades para poder jugar con público. "La afición de la UD Las Palmas podrá asistir al estadio a animar a su equipo, desde el próximo 13 de junio contra el Girona", dijo, tajante, a la radio oficial del club.

"Canarias es un destino seguro. Gran Canaria es un destino seguro. Podemos convertirnos en el único estadio de las grandes ligas en volver a jugar con público en las gradas", añadió Ramírez.

Para poder lograrlo será fundamental que la próxima semana la isla de Gran Canaria pasa a la ansiada fase tres. "Cumpliremos con todo lo que nos pidan las autoridades y el protocolo que nos exija LaLiga", dijo también el mandatario del club insular.

Sin embargo, el poder jugar con público mientras el resto de clubes de la competición han de hacerlo a puerta cerrada puede ser entendido como una ventaja. Según 'AS', LaLiga no lo autorizará hasta que no pueda hacerlo en todos y cada uno de los estadios.

Las Palmas espera retomar la temporada con el 30% de entrada que se baraja permitir de cara a la próxima campaña, pero LaLiga parece dispuesta a frenar el arrebato de optimismo del mandatario insular.

Cuestionado por 'Radio Marca' al respecto de la negativa de LaLiga, Ramírez insistió. "No decimos que el 13 de junio se jugará con público, decimos que trabajaremos para ello", dijo, para empezar, matizando sus declaraciones.

"Hasta ahora el mando único lo tenía el Gobierno central. Con la Fase 3 las Comunidades Autónomas son las que tendrán las competencias", añadió el presidente de Las Palmas, encarrilando su discurso.

Y, aunque se cuidó de asegurar no querer forzar un conflicto con LaLiga y la RFEF, dejó bien claro que no tienen autoridad a este respecto. "No tienen competencia para prohibirnos la entrada de aficionados", espetó.

Acabó criticando a aquellos que aseguran que jugar con público será un agravio, recordando el partido del 1 de octubre contra el Barcelona. "¿Hablamos de igualdad? Nosotros en Cataluña jugamos sin público mientras toda la jornada jugó con público", dijo.

"¿Seguimos hablando de desigualdad? Si fichas por el Athletic Club pagas un 25% menos de impuestos que si fichas por la UD Las Palmas", espetó, para finalizar.