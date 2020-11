Las posibles alineaciones del Villarreal-Real Madrid

El Villarreal de Unai Emery y el Real Madrid de Zinedine Zidane se enfrentan en la jornada número 10 de Primera División, un encuentro que se vivirá este sábado 21 de noviembre a las 16:15 horas en el estadio de La Cerámica.

El 'submarino amarillo' llega al partido en segunda posición con 18 puntos, mientras que el conjunto blanco, tras la derrota frente al Valencia, bajó hasta el cuarto puesto con 16 puntos. Por tanto, la victoria es clave.

Unai Emery tiene una idea en la cabeza sobre su once, con un ataque más que imponente: Gerard Moreno y Paco Alcácer. No parece que vaya a haber cambios siginificativos, ya que el vasco ha recuperado a Foyth y Jaume Costa. El que no estará será Alberto Moreno, que sigue lesionado.

Por su parte, Zidane tendrá que hacer varias modificaciones en su equipo titular al contar con muchas ausencias. Benzema, Jovic, Ramos, Casemiro, Militao, Odriozola y Fede Valverde son bajas más que confirmadas.

Y al mal tiempo, buena cara. La mejor noticia para el técnico francés es la vuelta de Davi Carvajal, que ocupará su lugar en el lateral diestro. También destacar el retorno de Nacho, que se recuperó de una lesión muscular. Asimismo, hay que destacar que Mariano podría tener su oportunidad en la delantera.

Posibles alineaciones del Villarreal-Real Madrid

Villarreal: Asenjo, Mario, Albiol, Pau Torres, Pedraza; Iborra, Trigueros, Dani Parejo; Moi Gómez, Gerard Moreno y Paco Alcácer.

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Varane, Nacho, Mendy; Modric, Kroos, Odegaard; Asensio, Rodrygo y Mariano.