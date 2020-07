Las últimas palabras de Pjanic como 'bianconero'

Este martes se confirmaron los traspasos de Arthur, a la Juventus, y de Pjanic, al Barcelona. El jugador bosnio, que ya pronunció sus primeras palabras como 'culé', quiso despedirse de la afición italiana.

"Llegué hace cuatro años para intentar ganarlo todo. Porque incluso cuando no puedes, esto es lo que un jugador de la Juventus siempre debe intentar hacer", publicó en sus redes sociales.

Dijo Pjanic que "han sido cuatro años intensos, vividos junto a grandes profesionales, pero sobre todo verdaderos amigos", con quienes compartió "victorias y récords, pero también derrotas amargas a un paso de la meta":

"Ahora tenemos poco tiempo que perder y mucho que ganar hasta final de la temporada. Porque lo que te parece tan triste, a partir de ahora será un recuerdo espléndido que llevarás en tu corazón durante todo el día", aseveró.

Pjanic, a la espera de lo que pase en la Serie A y en la Champions League, se marcha de la Juventus con tres títulos de Liga, dos Coppa Italia y una Supercopa de Italia.

"Creo que nunca dices suficientes gracias, y por tanto: gracias a la familia Agnelli. Gracias a todos los compañeros que compartieron este camino conmigo, a todos los empleados y miembros del personal que me ayudaron a crecer, a los aficionados que me hicieron sentir especial todos los días. Porque si una cosa he aprendido, es que no hay un tiempo mínimo para enamorarse", escribió.