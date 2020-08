Lautaro acatará lo que diga el Barça: no le importa esperar un año

El Barça está perfilando la plantilla para el curso que viene. La prioridad ahora mismo es dar salida a algunos jugadores que no tienen cabida en los planes de Setién.

Una vez consiga poner a algún jugador en el mercado, afirma 'Sport', el Barça se plantearía fichar a Lautaro Martínez. En el Camp Nou lo quieren en el ataque y el delantero del Inter está como loco por vestirse de azulgrana.

De momento, todo está parado. Y, según el rotativo catalán, nada se moverá hasta que el Barça consiga vender futbolistas.

Lautaro sería consciente de la situación y no le importa esperar. Está totalmente centrado y no contempla otra opción que no sea jugar en el Barcelona.

Asegura 'Sport' que el Barça tiene varios frentes abiertos. Semedo, Dembélé y Coutinho podrían salir y dejar las arcas llenas, lo necesario como para poder acometer el fichaje de Lautaro Martínez.

Aun así, en caso de que finalmente el Barcelona no pudiera atar a Lautaro Martínez, el futbolista estaría dispuesto a esperar un año. Todo por ver cumplido su sueño de ser 'culé'.