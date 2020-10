Lautaro, 'enamorado' de Messi: "Lo dije siempre, es el mejor del mundo"

Cada vez que puede, Lautaro Martínez deja alguna píldora sobre Leo Messi. Pudo ser su compañero de equipo, es lo que desea el Barça, y ya lo es en la Selección. Entrevistado por la UEFA en la previa del inicio de la Champions League, el delantero del Inter de Milán trató la influencia de su país en la competición con lógicas palabras sobre su compatriota.

"Conozco a Leo más por las veces que hemos sido compañeros de la Selección Argentina que por haberme enfrentado a él. Lo he dicho en el pasado, y lo volveré a decir ahora y en el futuro: es el mejor jugador del mundo. El hecho de que sea argentino es un orgullo para nosotros y siempre tratamos de aprender de él. Para mí, está en otro nivel: entiende el fútbol de una manera diferente y siempre está un paso por delante de todos los demás", expresó.

¿Cuál es la clave de los jugadores de su país para brillar así fuera?: "En Argentina se nace con pasión, con dedicación, con corazón, y eso es algo que siempre tratamos de llevar a cualquier liga de fútbol a la que llegamos. También puedes ver esto en Argentina si sigues la liga y ves los partidos. Lo mismo ocurre con la selección nacional. Siempre tratamos de demostrarlo".

"El talento es lo primero. Es algo con lo que se nace. También necesitas alimentarlo, por supuesto. Y el coraje es lo segundo, prevalecer física y mentalmente, y tratar de luchar contra todos los obstáculos que puedan interponerse en tu camino", añadió respecto a las claves para alcanzar el primer nivel.

En clave Inter, recordó el título de la Champions en 2010: "Recuerdo haberlo visto en casa con mi familia en Argentina. Fue muy significativo porque había muchos jugadores argentinos en ese equipo y fue una victoria muy importante para el club. Diego Milito marcó los dos goles y es una persona y un futbolista muy importante en nuestro país con el que pude jugar. Hay muchos hinchas del Inter en Argentina porque muchos jugadores argentinos han estado en este club".

Metido en la misma temática, es imposible no hablar de Javier Zanetti: "Es un hombre muy importante para el Inter, y también para los jugadores porque nos transmite todo lo que ha vivido en este club. Lo hizo conmigo cuando llegué a Italia. Siempre que he necesitado algo, ha tratado de ayudarme. Siempre me escucha y me pregunta cómo estoy o me echa una mano con cualquier cosa que pueda necesitar".

"Zanetti está ahí para asegurarse de que estoy bien dentro del club y fuera también. Sobre todo me ayudó con el idioma cuando llegué, con lo que significaba el club y cómo entrenamos. Era muy importante en esos asuntos, así que siempre le estaré agradecido. Me ayudó mucho cuando llegué aquí", añadió.