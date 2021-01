Lautaro olvida los rumores: "Quiero ganar el 'Scudetto' con el Inter"

Lautaro Martínez quiere devolver al Inter de Milán al olimpo del que ya disfrutó durante varias etapas de su historia. Por ello, el delantero argentino volvió a echar balones fuera sobre una posible salida a tenor de los rumores de los últimos meses.

En su última entrevista para la Sportweek de 'La Gazzetta dello Sport', el atacante reconoció su voluntad de levantar el título de la Serie A con el cuadro 'nerazzurro'.

"Si me equivoco, me enfado. Siempre he querido jugar en el Inter y ganar el 'Scudetto' aquí. Solo pienso en trabajar, trabajar y trabajar para ganar con el Inter", aseguró.

En Milán ha encontrado un socio perfecto: Romelu Lukaku. Con el belga se entiende a la perfección y consigue sacar jugo a su estilo de juego.

"Con Lukaku estoy bien, dentro y fuera del campo. Venimos de la nada, pero nos entendemos", sentenció el argentino, ex de Racing.