"Lautaro será el '9' titular de Argentina muchos años"

Diego Milito, ex jugador de Real Zaragoza e Inter de Milán y actual director deportivo de Racing, pasó por el programa 'Deportivo IP' y analizó la figura de Lautaro de cara a los próximos años en Argentina y la relación que tiene el técnico con Messi después de haber compartido vestuario con él.

"Sin lugar a dudas, Lautaro va a ser el '9' de la Selección por mucho tiempo. Es presente y futuro. Es el titular. Tiene muy buena conexión con Lionel y el resto", reconoció el integrante de Racing, equipo del que salió Lautaro Martínez.

"Es un chico que escucha mucho, con una gran mentalidad. Está haciendo una gran carrera en un gran club", añadió cuando se le preguntó por el rendimiento de Lautaro en su actual equipo, el Inter de Milán.

Por otro lado, Milito reconoció sentirse afortunado por compartir vestuario con Messi en Argentina y que pudo haber sido en otro más. "Es un privilegio jugar con Leo, he tenido la suerte de compartir momentos con el mejor jugador del mundo. ¿Qué si estuve cerca del Barcelona? No sabría decirte, pero sí hubo algún sondeo cuando estaba en el Zaragoza. No sabría decir si estuve lejos o cerca", sentenció.