"Le he dicho a Juan Carlos que era un cabr*n"

El gran partido de Juan Carlos sirvió al Girona para vencer al líder de Segunda División, el Espanyol. El cancerbero del conjunto gerundense se convirtió en el héroe de la tarde.

"Nos vamos j*didos porque propusimos más, fuimos protagonistas, fuimos a por el partido, pero por desgracia, por los palos, por Juan Carlos, por la suerte...", dijo Embarba en 'GOL'.

Justo antes de hablar, el jugador del Espanyol se cruzó con Juan Carlos. "Le he dicho que qué cabr*n. Somos ex compañeros y me alegro por él, aunque no por este sábado. Lo normal jugando así es que ganemos", explicó el 'perico'.

"Está difícil despegarse este año, pero nos da igual lo que hagan los demás, tenemos que pensar en nosotros mismos", sentenció un Embarba que se quedó a cero.