¿Le quitará el sitio Óscar a Miguelón en su ausencia? La estadística apunta a que sí

¿Será capaz Óscar Gil de recuperar su puesto en el lateral derecho del Espanyol? La estadística avanzada de BeSoccer Pro indica que sí, que tiene las herramientas y capacidades necesarias para ello. La clave reside en su mayor efectividad en el plano defensivo, aunque sea algo inferior en el ofensivo.

El '27' supera a su compañero en duelos defensivos con éxito (5,8 vs. 3,6), recuperaciones (10,2 vs. 7,4) e intercepciones (6,2 vs. 4,5) por partido. Le garantiza a Vicente Moreno más rocosidad atrás, algo que podría antojarse clave para terminar de dejar atrás la mala racha que atravesó el cuadro 'perico'.

El '2' provee a su equipo de llegadas más punzantes por su carril. Evidencias de ello son sus ratios por encuentro de centros (2,5 vs. 2,4), centros con éxito (31,8% vs. 20%), regates (2,8 vs. 3) y regates con éxito (58% vs. 48,4%). Cuelgan casi la misma cantidad de balones y Óscar intenta más esquivar a sus rivales, pero Miguelón es más acertado en ambos aspectos.

Todas estas cifras llevan a pensar que sí, que, si Óscar Gil muestra un buen rendimiento mientras su compañero está en el dique seco, puede poner todos estos buenos resultados sobre el verde y traducirlos en su vuelta a la titularidad permanentemente. La primera parada, el encuentro contra el Sabadell.