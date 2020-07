'Le10 Sport': el Chelsea tantea a Ikoné mientras espera al paso de Havertz

Tras años en un segundo plano, el Chelsea quiere volver a colarse en la pelea por las cotas más altas en la Premier League y en Europa. La muestra es el proyecto de los 'blues', que ya han atado nombres importantes y sondean a algunos de los mayores talentos del continente.

El último nombre en uniste a la lista es el de Jonathan Ikoné. El atacante del Lille de 22 años ha brillado estas dos últimas campañas en las que suma siete goles y 17 asistencias, y según apunta 'Le10 Sport' y se hace eco el 'Express' británico, ya hay conversaciones entre los clubes.

Según apuntan los citados medios, la directiva 'blue' Marina Granovskaia habría comenzado a tantear al Lille para acometer el fichaje de Ikoné, aunque aún no habría ninguna oferta firme sobre la mesa sobre el futbolista, que agrada particularmente a Frank Lampard.

Ikoné dio sus primeros pasos como profesional a bordo del PSG, donde ahora es estrella Kylian Mbappé, con el que coincidió durante su etapa formativa y del que era buen amigo. Decían que incluso sería mejor que el campeón del mundo con Francia.

Como principal competidor, tal y como explican ambos portales, estaría el Inter de Milán del ex 'blue' Antonio Conte. No obstante, la operación está aún en una primera fase, pero que entra dentro de los planes de renovación del Chelsea.

Hakim Ziyech ya está atado y hay un acuerdo por Timo Werner, por quien Atlético o Liverpool suspiraban. Y otro nombre ambicioso que está en el candelero es el del delantero del Bayer Leverkusen Kai Havertz.

El alemán de 21 años es una prioridad absoluta para la entidad londinense, aunque 'The Sun' deja clara la condición sine qua non para que Havertz llegue a Samford Bridge: la clasificación para la Champions League.

Aunque 'The Guardian' señalaba que ya ha habido contactos y que "a Kai le gustaría unirse al proyecto", el tabloide británico asegura que el delantero ha dicho que "no se unirá" al Chelsea si los 'blues' no logran la cuarta plaza que les sitúe en la máxima competición europea.

El Real Madrid ha sido uno de los clubes que se han relacionado con Havertz; y si bien parecía que se encontraba más cerca de los 'blues' que del Santiago Bernabéu, si el equipo de Lampard no entra en la Champions, esta opción podría esfumarse para el Chelsea.