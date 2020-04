Lehmann sigue en sus trece: quiere jugar con público

Ex de Schalke, Milan, Borussia, Arsenal y Stuttgart, Jehns Lehmann es de los que no comparte las medidas restrictivas para combatir el coronavirus.

Ya mostró su contrariedad en redes sociales cuando se decretó el aislamiento por el avance del COVID-19. "¿Y si estamos causando más daño quedándonos en casa?", comentó el portero, poniendo como ejemplo la destrucción de empleo.

En una tertulia en 'Sport1', el ex guardameta siguó en sus trece. "Aún no se ha contestado a la siguiente pregunta: ¿por qué no se pueden meter en un estadio como el Allianz Arena, donde caben hasta 70.000 espectadores, a 20.000 personas? Basta una distancia de diez metros. Los aficionados no se cruzarían", señaló en la mencionada cadena.

Las palabras de Lehmann causaron un impacto en redes sociales y todo un torrente de críticas.