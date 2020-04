Leicester y West Ham llaman a la puerta de Morelos

Si Morelos quiere irse del Rangers, no le faltarán destinos. Informa 'Sun' de que el Leicester y el West Ham también anhelan su incorporación. No es la primera vez que clubes de la Premier League se unen a la pugna por él, pero sí que hacía tiempo que no sonaba ningúna entidad inglesa.

Pero 'Football Insider' sacó a la luz un problema sobre su posible llegada al cuadro 'fox'. A la directiva no le hacen ninguna gracia los problemas de conducta que tiene el jugador. Si quiere acerarse a este plantel, tendrá que ser más disciplinado.

Su inclusión en la pelea por hacerse con el futbolista les complicará las cosas al Saint-Étienne y al Atlético de Madrid, que son los últimos equipos que mostraron deseos de incorporarle a sus plantillas. Ello podría inflar su valor de mercado, que es de 26,1 millones de euros.

Le queda contrato hasta 2023 en la Liga Escocesa, conque cualquiera que sea el conjunto que vaya primero a por él tendrá que sentarse a negociar con sus propietarios, que le tienen bien atado. Esta temporada, suma 29 goles y tres asistencias en 46 partidos.

La única pega que pudiere tener su fichaje es que todavía no tiene ninguna experiencia en alguna de las cinco grandes ligas. Los clubes que están interesados en él son bien de la Liga Española, de la Premier League o de la Ligue 1. Tendría que aclimatarse rápido.