Lekue reconoce que "es la h*stia" lograr dos Supercopas con el Athletic

Íñigo Lekue es a día de hoy uno de los buques insignia del Athletic. Desde que debutara con la primera plantilla en la campaña 2015-16 con tan solo 22 años se ha ido convirtiendo en un hombre de la casa que, juegue más o menos, siempre está ahí para un roto o para un descosido.

En una entrevista concedida al diario 'AS', reconoció lo que supone para un canterano de Lezama y bilbaíno ganar trofeos con la rojiblanca puesta: "Han sido muchos años de sequía de títulos y ahora estamos varios compañeros que hemos tenido do la suerte de vivir las Supercopas. Que leas en tu palmarés dos Supercopas es la h*stia".

A los vascos se les vienen dos finales de Copa seguidas, que de ganarlas le darían la opción a Lekue de conseguir nada menos que un triplete de Supercopas. El lateral aún no ha levantado el torneo del 'k.o.' con su club y prefiere no hacer símiles entre un título y otro: "No sé si es comparable con ganar o no una Copa, pero a finales de abril hablamos".

Al ser preguntado por el cambio generacional que ha vivido en estos últimos años la entidad, habló de "sensación contradictoria". Lekue ha sido compañero de auténticas instituciones de la entidad como Gurpegui, Aduriz o Susaeta. "Para la gente que somos del Athletic es algo que nos llena mucho. El siguiente paso fue ver cómo unos se retiran, otros se van y tú te quedas. Feliz por poder vivir eso, pero toda las despedidas son tristes y más la de esta gente que ha dado tanto al club", sentenció.