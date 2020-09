"Leo tiene difícil quedarse en el Barça"

Aún no se ha producido la reunión entre Jorge Messi y el Barcelona y ya hay una bomba en relación al futuro del astro. El padre y representante del futbolista reconoció a 'Deportes Cuatro' que Leo tiene muy difícil continuar en 'can Barça'.

A Jorge Messi le preguntaron a su llegada a España si se iba a ir su hijo del club azulgrana y el representante se mostró muy poco claro: "No sé. Lo veo difícil para que se quede".

Eso sí, el padre del crack argentino negó haber tenido conversaciones con el Manchester City. "No sé, no hay nada todavía. No hablé con Pep ni con nadie", explicó cuando se dirigía a recoger su automóvil en el garaje.

Antes de marcharse, Jorge Messi insistió con lo complicado que está que Leo continúe: "Difícil, difícil...".

Unas declaraciones que se han producido antes de que el agente del jugador se reúna con el club. Hay que recordar que Messi presentó un burofax y considera que tiene derecho a marcharse sin indemnizar al conjunto azulgrana. Por ello, ni ha entrenado ni se espera que lo haga próximamente.