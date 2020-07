Leonardo Valencia, denunciado por presunta violencia de género

Son tiempos complicados para Leonardo Valencia. Al jugador de Colo Colo lo denunciaron recientemente por presunta violencia de género.

Lo hizo Valeria Pérez, ex pareja del futbolista del conjunto chileno. En su perfil de Instagram hay pruebas, como audios e imágenes.

"11 años de violencia intrafamiliar donde no solo él tuvo la culpa, yo misma me vi envuelta en un ambiente tóxico donde la agresividad y los malos tratos se normalizaron. Mis hijos vieron los portazos cuando se enojaba, me faltaba el respeto...", empezó diciendo la chica.

Asimismo, Valeria Pérez continuó en la misma línea: "Hablo porque estoy viva y por que ahora les puedo contar. Años soportando junto a mis hijos porque nunca nadie me defendió. Y ahora no tengo más miedo".