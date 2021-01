Hace más de cinco años, el Athletic consiguió una proeza increíble. El cuadro rojiblanco fue capaz de ganar la Supercopa de España al Barça, en el formato de ida y vuelta.

El 4-0 de San Mamés allanó el camino hacia el título y la vuelta, en el feudo 'azulgrana', acabó en tablas (1-1). Esa noche no la olvidará jamás Gurpegui, el encargado de levantar el último título ganado por los vascos, que rememoró ese momento en 'AS'.

"Estoy muy contento de haber ganado aquella Supercopa. Para mí es un momento único e irrepetible porque nunca más volví a levantar ningún título, pero bueno, ojalá el domingo Iker (Muniain) me quite el testigo y encima espero que no sea por una vez. Deseo que en abril lo vuelva a hacer, que no le pase como a mí", dijo el ex futbolista.

En relación al duelo de este domingo frente el Barça, el que fuera central rojiblanco lo dejó bien claro: " Creo que el Athletic va a tener sus opciones, como las tuvo la Real en su semifinal; en la segunda parte de la prórroga pudo sentenciar. Me da la sensación de que el Athletic va a hacer un gran partido. A ver si podemos disfrutar de una noche inolvidable".

Por último, Gurpegui habló sobre la posible ausencia de Messi. "Cuando Leo está en el campo, el Barça es mucho más peligroso. En los últimos partidos le he visto con hambre y ganas. Metió dos en Bilbao y al Granada... el Barça es más peligroso con Messi que sin él", concluyó.