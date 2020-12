Lewandowski, CR7, Casillas... Hablan los protagonistas de los Globe Soccer Awards

Este domingo, Cristiano, Messi y Lewandowski pelearán por ser el mejor futbolista del año, un premio que entrega la organización Globe Soccer. El portugués parte como favorito.

El jugador de la Juventus quiso analizar su 2020, en el que ha firmado una buena suma de goles: "Es un placer conseguir récords y seguir marcando durante muchos años. Estoy orgulloso. Es un trabajo de equipo. Doy gracias a mis compañeros".

En relación a la ausencia de público debido al coronavirus, esto dijo CR7. "Es aburrido jugar sin ellos. La salud es lo más importante, pero no me gusta jugar con estadios vacías. Me gusta hacer el grito y ver que otros lo imitan cuando celebro un gol. Sin aficionados el fútbol no es nada", espetó.

Por otra parte, Lewandowski, que estaba junto a su rival, habló sobre esa polémica frase que dijo en 'L'Équipe': "No es que me vaya a sentar en la mesa de Cristiano y Messi sino que invito a ambos a que se sienten en mi mesa".

En relación a su 2020 y al del Bayern, el polaco se mostró exultante. "Fue un año fantástico para nosotros y para mí personalmente. He marcado muchos goles. Ganamos cinco títulos y perdimos solo un juego. Jugar sin fanáticos es muy difícil, necesitaba de tres a cuatro juegos para adaptarme. Espero que las cosas comiencen a volver a la normalidad el próximo año", comentó.

El delantero del cuadro bávaro también se refirió a la ausencia de público en los estadios. "No es fácil. No hemos podido vivir con nuestros aficionados todo lo que hemos conseguido. Espero poder ganar más títulos", afirmó.

Por último, Casillas habló sobre su regreso al Real Madrid. "Tras cinco años, he vuelto a casa. Es un club en el que he crecido desde pequeño. Estoy convencido de que es un gran paso para mí. Hemos crecido en el siglo XXI, pero hay otros equipos que lo están poniendo difícil. El Madrid ha conseguido todos los méritos para ser mejor club del siglo", concluyó.