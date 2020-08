Lingard, el próximo en salir de Old Trafford

Aunque sigue inmerso en la lucha por la Europa League y ha tenido un gran final de Premier League que le ha llevado a la Champions, este mercado será muy movido en el Manchester United tanto en el apartado de llegadas como en el de salidas.

Con Jadon Sancho siendo el principal objeto de deseo del conjunto mancuniano, la dirección deportiva se ha puesto manos a la obra para hacerle hueco al jugador del Borussia Dortmund y ha abierto la puerta a varios jugadores.

Uno de los que ha salido ya es un Alexis Sánchez que, pese a marcharse a coste cero al Inter de Milán, ha liberado una gran masa salarial. Su baja probablemente vaya a ser la más sonada, aunque desde los despachos del club preparan ya otra que también hará correr ríos de tinta.

Según señala 'The Guardian', el Manchester United estaría trabajando para buscarle una salida a Jesse Lingard, que no ha cuajado su mejor temporada en un conjunto de Old Trafford en el que lleva asentado desde la campaña 2015-16.

A sus 27 años, el internacional inglés solo ha logrado anotar cuatro goles en la presente temporada (uno en la última jornada de Premier, otro en FA Cup y dos en la Europa League) y sus actuaciones han hecho que Ole Gunnar Solskjaer lo quite de sus planes de futuro.