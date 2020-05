"Mi sensación es que está cerrado lo de Lautaro al Barcelona"

En los últimos días han desvelado que el acuerdo Barcelona-Lautaro es un hecho. El Inter recibiría 111 millones estipulados en su cláusula de rescisión. Carlos Pablo habló en 'Radio Del Plata' y analizó el futuro de su ex jugador, criado en Liniers de Bahía Blanca.

"Estamos con muchísimas expectativas respecto de lo de Lautaro Martínez. Es una situación poco habitual y extraordinaria para nosotros. Mi sensación es que prácticamente ya está cerrado, pero no creo que lo informen ahora. Quizás esperen al inicio del torneo", declaró Carlos Blanco, cuyo club ingresará dinero con la venta del delantero argentino.

De hecho, edificarán una escuela con lo que ganen con el pase de Lautaro. "Nosotros mantenemos el 20% de la plusvalía que tiene Racing, que se incorporó en un acuerdo con Víctor Blanco durante la venta al Inter. Además del mecanismo de solidaridad, que es el 1,59% sobre el valor bruto del pase. Si se da la transferencia de Lautaro, será la más trascendente de este mercado de pases", declaró.

"Hablé hace diez días con él y en ningún momento mencioné el tema, respeto mucho la tranquilidad del jugador. Pero la verdad es que tengo amigos en España y me dicen que no se habla de otra cosa que no sea esto. Si te pones a pensar en los nombres que están tirando para el Barcelona, ¡qué pedazo de equipo que van a armar!", se ilusionó el presidente de Liniers de Bahía Blanca.