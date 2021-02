"Llegué al Atleti y choqué con el coche que me dieron, me quería matar"

Agüero llegó al Atlético de Madrid con 18 años y acabó triunfando con el conjunto rojiblanco hasta que se marchó al City, pero su llegada a Europa fue complicada.

En el programa 'Charlando tranquilamente' de Ibai Llanos, el delantero argentino recordó que no quería abandonar su país, pero sus compañeros de Independiente prácticamente le obligaron.

"Honestamente, yo no me quería ir de Argentina. Era muy joven y tenía 18 años y no sé. Yo soy muy familiar y sabía que, si me iba, iba a perder mi conexión con mi familia, pero al final mis compañeros de Independiente me dijeron que tenía que irme", explicó.

Cuando aceptó la oferta del Atlético, fue a Madrid con sus padres y su madre no aguantó las lágrimas al saber que no podría ver tanto a su hijo.

"El día que fui a firmar iba con mi madre y mi padre. Mi vieja se puso a llorar y no sabía lo que hacer. Recuerdo que uno del Atlético le dijo 'señora, que ahora con Skype puedes verlo'. Mi mamá lo quería mandar a freír churros", contó.

Además, el argentino recordó otra anécdota de sus primeras horas con el Atlético. El club le dio un coche de la marca KIA y acabó chocando contra otro nada más cogerlo cuando rodeó el Vicente Calderón y se quedó mirando el estadio.

"Apenas llegué y choqué con el coche. Me quería matar", acabó.