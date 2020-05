Llorente abre la puerta a una salida

La progresión de Diego Llorente en los últimos años ha sido manifiesta. El central, consolidado en la Real Sociedad, estuvo cerca de llegar al Mónaco en el mercado invernal, si bien finalmente no se produjo el movimiento.

Llorente es consciente de que el cuadro dirigido por Robert Moreno aún le quiere para la próxima temporada. Es por ello que no se ha cerrado ninguna puerta.

"Ahora mismo son cosas que no me las planteo, pero nunca se sabe lo que a uno le puede deparar el futuro. Cuando acabe todo esto, veré en qué situación deportiva y personal me encuentro, qué me pide el cuerpo y qué retos deportivos quiero afrontar", dijo el zaguero en 'Vamos'.

Otro de los temas tratados fue la final de la Copa del Rey. "Siempre he dicho que se jugase a puerta cerrada antes de que no se jugase. Pero si nos dan la alternativa a jugarla la próxima temporada, con las aficiones, bienvenido sea. El aficionado va a ser el máximo beneficiado", explicó.

"Ahora estoy muy a gusto, deseando que todo esto comience y nos ganemos ese puesto por méritos propios, no porque éramos cuartos cuando se tuvo que parar la liga", confesó Diego Llorente.