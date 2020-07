Llorente tranquilizó a los aficionados tras dar el susto

El Atlético selló un nuevo triunfo en LaLiga y, de nuevo, Marcos Llorente fue uno de los principales responsables del mismo. El ex del Real Madrid se encargó de abrir la lata en la victoria por 0-2 del cuadro rojiblanco frente al Getafe.

Tras el choque, el jugador 'colchonero' valoró los tres puntos sumados por el cuadro del Cholo Simeone y destacó la capacidad de sufrimiento de todos sus compañeros.

"Sabíamos que el Getafe iba a apretar arriba, es un equipo muy duro en su casa, hemos aguantado esos arreones y luego hemos generado y hemos aprovechado nuestras oportunidades", manifestó ante las cámaras de 'Movistar+'.

Además, el jugador también mandó un mensaje de calma a la afición después de pedir el cambio en el tramo final del choque por unas molestias físicas.

"Estoy bien. En las últimas jugadas se me han subido los gemelos en dos arrancadas. Cuando un delantero no puede esprintar, no tiene sentido que siga, así que he pedido el cambio para que entre otro", sentenció el centrocampista.