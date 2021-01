Llorente volvió a sonreír: golazo y victoria... ¡con el filial del Leeds!

Después de ocho temporadas en el fútbol español, Diego Llorente decidió poner rumbo a Inglaterra para incorporarse al Leeds en el pasado mercado de verano. Bielsa recibió con entusiasmo a su nuevo comandante de la zaga, pero el periplo del jugador no comenzó de la mejor manera.

Hasta el momento, el central solamente ha disputado un encuentro con los 'peacocks' y fue ante el Chelsea el 5 de diciembre. Hasta ese momento estuvo lesionado del aductor y recayó después del choque ante los 'blues'.

Tras más de 40 días de bajas, el ex jugador de la Real Sociedad volvió a los terrenos de juego, pero lo hizo con el filial Sub 23 ante el Stoke City. Y no lo pudo hacer mejor. Marcó el gol de la victoria en el 26' y selló así el 1-0 definitivo para darle los tres puntos a sus compañeros.

Si ningún contratiempo vuelve a hacerle pasar por la enfermería, Bielsa podrá contar con Llorente para una zaga que sumará un nuevo activo al que tener en cuenta en esta segunda mitad de curso.