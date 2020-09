"Lo de Joaquín es increíble; me saca diez años, no lo entiendo"

El Betis, tras estas dos primeras jornadas, es una de las sensaciones en este inicio de Liga a los mandos de Manuel Pellegrini. Por ello, Sergio Canales pasó por los micrófonos de 'El Larguero' de la 'Cadena SER' para repasar la actualidad verdiblanca.

"La pretemporada ha sido muy buena. La llegada de Pellegrini nos ha dado mucha confianza desde el inicio. El equipo está muy enchufado y con muchas ganas", reconoció el centrocampista español.

"Siempre intento dar el máximo, es una locura ir al Benito Villamarín con público. Me gustaría devolvérselo a la afición con algún premio. Es mi objetivo, no tengo otra cosa en la cabeza", aseguró.

Como siempre, Joaquín es el rey del vestuario: "Lo de Joaquín es como lo de Benjamin Button. Además, no te cuenta el secreto, se lo guarda para él y no me parece bien. Me saca diez años y yo es que no lo entiendo, es increíble".

Ve a Luis Suárez casi en cualquier equipo: "Es un delantero 'top' mundial. En cualquier momento y en cualquier sitio te va a rendir".