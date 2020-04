Lo que lleva peor Vigaray es la incertidumbre

El jugador del Zaragoza Carlos Vigaray ha señalado que la incertidumbre es lo peor que puede ocurrir en la vida, algo que, trasladado al terreno del deporte y en su caso particular, "no saber lo que va a pasar y no saber cuándo se va a poder entrenar o jugar".

Aún así el defensa zaragocista señala que la mejor forma de llevar la situación es "con tranquilidad y siendo positivo" porque es la única solución además de quedarse en casa.

"Se lleva de la mejor manera posible, siendo positivos y pensando que se saldrá cuanto antes y entrenando fuerte para perder la menor forma posible", ha indicado a la página web del Zaragoza.

El jugador de Leganés (Madrid) ha destacado que el momento por el que atraviesa el país "no se lo imaginaba nadie" y mucho menos las consecuencias que está trayendo.

Sin embargo, se muestra optimista y apunta a que la única solución es "quedarse en casa y ser responsable".

El zaguero ha querido mandar un mensaje de agradecimiento a todas las personas "que están tirando del país" en estos momentos y les manda "mucho ánimo y mucha fuerza porque son los que están sacando la situación adelante".

"Sin ellos no sería posible. Lo primero es la salud y estar agradecido a todo el mundo que está trabajando en estos momentos tan difíciles, sobre todo a ellos porque son los que están dando la cara y gracias a ellos, y a los que se quedan en casa, podremos volver a disfrutar de nuestra vida que llamábamos normal y que ahora mismo no es posible", ha resaltado.

Igualmente ha observado que la situación actual hace "valorar el día a día", que antes no se hacía de la misma forma y que se le dará el valor real "el día que se pueda bajar al bar a tomar un café o quedar con tus amigos".

"Todo volverá a la normalidad y esperemos que sea lo antes posible. Pronto saldremos adelante y seremos más fuertes", ha asegurado.

El defensa del conjunto 'blanquillo' dice echar "muchísimo en falta" el contacto con sus compañeros porque es su día a día y porque disfruta estando con ellos.

"Tenemos mucho contacto todos los jugadores. Es un vestuario muy unido que ha pasado por momentos muy difíciles durante la temporada y siempre ha estado unido y en estos momentos también lo está, aunque sea en la distancia. Sin embargo, esta situación nos está quitando una parte de nuestra vida", ha subrayado.

Carlos Vigaray dice acordarse de su familia en estos momentos porque la echa de menos y señala que aunque la tecnología permite poder estar en contacto "se lleva un poco mal".

Con respecto al tema deportivo ha elogiado que los componentes de la plantilla zaragocista son "muy profesionales" y que eso confiere al equipo "ese puntito de ventaja que es la unión", algo que considera que es lo más importante de cara al futuro deportivo.

El lateral derecho del conjunto maño considera que sería muy bonito ver una Romareda llena y seguir luchando por el ascenso, que es el objetivo que tiene marcado el equipo y que estaba consiguiendo con buenos resultados y buen juego, pero recela del hecho de que se pueda jugar a puerta abierta.