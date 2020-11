Lo que podría comprar Rami con las camisetas de Cristiano y Messi

mi continúa jugando en Portugal después de haber sido campeón del mundo y tener una carrera exitosa, sobre todo en España, donde jugó en el Valencia y en el Sevilla.

En una entrevista en 'RMC Sport', el defensa ha hablado sobre las veces que le pidió la camiseta a Cristiano Ronaldo y a Messi.

"Con todas las camisetas que me dieron Messi y Cristiano, ya podría haberme comprado una villa en Los Ángeles. Recuerdo que la primera vez que me enfrenté a Cristiano aceptó sin problemas", dijo.

En cuanto a la segunda vez, Rami contó que Cristiano volvió a dársela sin ningún tipo de problema. Sin embargo, en otra ocasión le costó algo más, aunque fue el portugués el que acabó acordándose.

"La segunda vez le volvió a preguntar y me la dio sin problemas. Con todo el respeto del mundo, también se llevó la mía. Le pedí la camiseta durante el partido, se ríe y me pregunta que cuántas tenía ya. Aun así, acepta. Al final ni siquiera le pedí nada y lo veo yendo al vestuario muy cabreado. De repente, me llama, viene, se quita la camiseta, espera la mía y me desea buena suerte. Un gesto elegante fue", acabó.