Lo que Ronaldinho le confesó a Iniesta días antes de ser ovacionado por el Bernabéu

En 2016, una década después de aquella exhibición de Ronaldinho, Iniesta reveló a charla del brasileño antes de saltar al terreno de juego en el Santiago Bernabéu en una noche en la que acabó de la forma menos esperada. Todo comenzó algunas horas antes.

"Pocos días antes del 'Clásico', él me llamó a casa en plena madrugada y me dijo: 'Andrés, sé que son las tres de la mañana, pero tengo que decirte una cosa, en junio me voy del Barça. Mi hermano está cerrando un acuerdo con el Real Madrid. Son cifras increíbles a las que no puedo decir que no", relató el manchego sobre la conversación con Ronaldinho en la entrevista que hizo entonces con 'Mirror'.

"No me dio tiempo a decir nada cuando ya me había colgado. Al día siguiente estábamos en el campo de entrenamiento y sentía un extraño silencio alrededor. Todo el equipo estaba raro, abrazaban y daban mimos a Ronaldinho como nunca", añadió Iniesta.

El de Fuentealbilla, recordó la charla del brasileño en la previa del 'Clásico': "Chicos, jugamos un partido importante. Ellos son fuertes, pero en estos días he descubierto que somos como una familia. He llamado a cada uno de vosotros en mitad de la noche y os he contado en confianza que me voy a ir en junio, pero ninguno de vosotros ha hablado. Después de esto, he entendido que estamos dispuestos a morirnos por dentro antes que traicionarnos. Yo me quedo aquí por muchos años. Ahora, salgamos al campo y vamos a darle una lección al Madrid".

Minutos después, marcó dos goles en el 0-3 del Barça en la casa del eterno rival. El Santiago Bernabéu acabó en pie y con una sorprendente e histórica ovación al 'crack' brasileño.