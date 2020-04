Lo que Ronaldo le dijo a Marcos André

Ocho goles y dos asistencias en 34 partidos con el Mirandés han llevado a Marcos André a estar en la agenda de varios clubes, como Rayo o Málaga.

En una charla con 'AS', el delantero brasileño mostró sus ganas por triunfar en el Pucela y lo importante que fue para él llegar a un club que preside Ronaldo Nazário.

"La verdad es que ayudó. Cuando supe del interés del club del que es dueño me hizo mucha ilusión de participar de un proyecto en el que tienes a tu ídolo como presidente y dueño. Es un orgullo saber que él se fijó en mí y me hizo muchísima ilusión", comentó.

"Tenerlo como presidente es algo que pocos tendrán la oportunidad, estoy feliz de estar en su club y de que él quisiera contar conmigo. Te da un plus para seguir peleando en el fútbol. Tuve la fortuna de hablar un ratillo con él. Me dijo que estuviera tranquilo, con confianza, que si salía cedido diera lo mejor de mí, que trabajara con humildad y que todo llegaría. Me transmitió mucha tranquilidad, mucha confianza", declaró.