Hazard salió en la segunda parte del duelo del Madrid ante el 'Gladbach y coincidió con el giro de guion de partido. Del 2-0 el cuadro 'merengue' pudo rescatar un empate a dos con un Eden protagonista. No al 100%, pero sí con intención de aportar en la faceta ofensiva.

"Tuve una ocasión para hacer gol, pero fallé. Pudimos incluso ganar. Hemos demostrado un gran carácter", confirmó el delantero madridista en sus palabras a 'Movistar +' después del partido.

"Aunque no es una victoria no y no conseguimos una victoria, el empate sabe muy bien", reconoció un alegre Hazard, que al fin pudo celebrar su vuelta para olvidar las lesiones.

Con esa idea detalló cómo se encuentra en el apartado individual, más allá del punto que sacó el Real Madrid en tierras germanas.

"Después de dos o tres meses fuera de los terrenos de juego, estoy muy contento. Lo único que quiero es seguir jugando al fútbol, por eso estoy aquí", sentenció.