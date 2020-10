Lobanovski, el referente soviético que aún inspira a Shevchenko

La Selección Española se enfrenta este martes a Ucrania en la Liga de las Naciones. 'La Roja' espera encadenar su segundo triunfo consecutivo en este parón por selecciones tras la victoria por la mínima frente a Suiza.

Y lo hará ante un combinado dirigido por el ex futbolista Andrei Shevchenko, del que el diario 'Marca' ha querido rescatar una curiosa historia acerca de uno de sus referentes.

El protagonista es Valeri Lobanovski (1939-2002), uno de los entrenadores más influyentes en la historia del fútbol soviético, que da nombre al estadio del Dinamo de Kiev.

"De él aprendí lo importante que es la disciplina. Me enseñó que no hay delanteros y defensas, que se ataca y se defiende en equipo. A mí me hacía presionar el primero, correr como el que más. A leer el partido. Pero su gran lección fue entender que si crees en ti mismo lo puedes lograr todo. Hay veces que aún le veo en sueños", cuenta sobre él Shevchenko.

A pesar de que el ex de Milan y Chelsea, entre otros, ha sido dirigido por entrenadores de la talla de Carlo Ancelotti, José Mourinho o Alberto Zaccheroni, el técnico de Ucrania asegura que Lobanovski es el técnico del que más aprendió.