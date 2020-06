Locura en Vietnam: invaden el campo por un exceso de un aficionados

Surrealista lo ocurrido en la Liga Vietnamita, que se está jugando con público mientras las ligas de otro países se juegan sin gente en las gradas y con mucha cautela.

En el partido entre el Hong Linh Hà Tinh y el Ha Noi había más aficionados de lo permitido y estos invadieron el campo. Este fue el motivo por el que el encuentro, que terminó 1-1, estuvo parado durante 22 minutos en la primera parte.

En este duelo se pudo ver cómo los aficionados se acumularon en una de las gradas, saltaron las vallas y la seguridad abrió las puertas del estadio para evitar una avalancha en un estadio con capacidad para 20.000 personas y en el que había 22.000.

Play suspended. Overcrowding has led to gates being opened and fans spilling in the running track. Not good as kids being passed over the fences. Everyone seems calm though. pic.twitter.com/qr32y1fQXW