"Lopetegui no fue sincero conmigo, no iba de cara"

Pese a haber sido eclipsado por Cristiano Ronaldo, Ricardo Quaresma ha continuado siendo uno de los mejores jugadores portugueses del presente siglo.

Convertido en todo un trotamundos del fútbol, se convirtió en una estrella casi inmortal en Turquía, donde aún juega en el Kasimpasa.

Tras un tiempo en el Besiktas, decidió regresar al Oporto, donde quería retirarse al cabo de unas temporadas. Pero, según desveló en 'FC Porto em Casa', no le dejaron hacerlo.

Julen Lopetegui, entonces técnico de equipo, acabó forzando su marcha y su vuelta al fútbol turco. Aquella decisión incluso hizo llorar al futbolista.

"No estaba pensando en dejar el Oporto, aquello me costó y fue la primera vez que lloré frente a mi familia. Pensé que iba a terminar mi carrera en el club, tenía todo organizado para jugar allí y continuar mi vida en Portugal", recordó.

"De un momento a otro tuve que cambiar mis planes. Lopetegui no fue sincero conmigo. Co Adriaanse, por ejemplo, tenía sus locuras, pero siempre me dijo lo que pensaba. Me gustan las personas con personalidad, que van de frente", criticó del ahora entrenador del Sevilla.

Quaresma sintió que Lopetegui no fue de cara con él y aseguró que no hizo nada para provocar esa reacción suya: "Aquella era la decisión del entrenador y tengo que respetarlo, pero nunca entendí por qué se portó así conmigo. Nunca lo hice daño, no lo conocía, tampoco me conocía él a mí como persona, pero desde el primer día sentí que no iba de cara".