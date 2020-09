Loren dejó atrás el COVID-19 y volvió a entrenar 26 días después

Pese a que el Betis disfruta de una jornada de descanso este lunes, Loren Morón se ha ejercitado en la ciudad deportiva. El jugador verdiblanco reapareció después de 26 días de aislamiento tras dar positivo por coronavirus.

El canterano dio positivo por COVID-19 el pasado 11 de agosto y desde entonces no podido incorporarse al trabajo con Manuel Pellegrini. Hasta que dio negativo en las últimas pruebas PCR y su vuelta se hizo oficial.

Una vez superado el coronavirus, el bético se entrenó en solitario y se unirá al grupo este mismo martes. Tras volver a pisar el césped, Loren dedicó unas palabras con las que dejó clara la felicidad que siente por estar de vuelta.

"Estoy muy contento, fueron muchos días y no se esperaban tanto. Me mandaron trabajo en casa y por suerte podía hacer algo allí. Ahora trataré de coger la forma lo antes posible, tengo ganas de ejercitarme con mis compañeros. Veo ilusión y ambición por la etapa que viene, he visto un cambio de chip que será bueno para todos. Quiero coger la forma rápido para poder contar para el míster lo antes posible", declaró el delantero verdiblanco.