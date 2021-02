Los 20 peores brasileños que jugaron en Primera División

Uno de los grandes problemas a la hora de fichar futbolistas en el extranjero es que no siempre los equipos de la Liga Española han encontrado lo que buscaban y en muchas ocasiones los directores deportivos han visto cómo el representante de turno les colaba un jugador de dudosa calidad.

Estos son los 20 peores jugadores brasileños que han actuado en España:

Claudemir Vitor

No hay lista que se precie en la que falte el pobre lateral derecho brasileño. Llegó a los 21 años al Real Madrid en 1993 y solo duró tres partidos. Ramón Mendoza le fichó por no poder hacerse con Cafú y acabó arrepentido apenas un par de meses después. Uno de los fichajes más decepcionantes de la historia del equipo blanco.

Thiago Carleto

Este prometedor lateral izquierdo llegó al Valencia en la 2008-09 con apenas 19 años y no pudo pasar de un partido. Fueron 79 minutos los que disputó a las órdenes de Emery en un empate 1-1 entre el Valencia y el Málaga. Tras una cesión infructuosa al Elche, acabó siendo traspasado a Sao Paulo, para ir bajando de nivel en Brasil tras pasar por Olimpia de Asunción.

Carlos Alberto Jordao

Llegó en la 1991-92 para acabar con los problemas de gol del Cádiz, pero no pasó de los dos partidos. Tras jugar 75 minutos en el 0-0 ante el Zaragoza, disfrutó de 16 minutos la jornada siguiente en la derrota por 2-1 ante el Oviedo y no se volvió a saber más de él.

Arilson

Otro jugador que llegaba con relativa fama a la Liga Española y que se fue por la puerta de atrás. Actuó en cinco partidos de Liga y dos de Copa y el Real Valladolid -su equipo- únicamente fue capaz de ganar uno, ante el Sevilla por 2-1. En el resto de los choques, tres empates y tres derrotas que, para colmo, dejaron fuera de la Copa a los blanquivioletas. Su fama de alcohólico le perseguiría tanto en España como en posteriores campañas en Chile.

Argel Fucks

Este defensa de nombre exótico -Argélico Fucks era su nombre- no llegó a convencer en la Liga Española en la única campaña que disputó, en el Racing de Santander. Solo dos partidos tuvo la posibilidad de disputar pese a llegar con buena fama a España. De ahí en adelante, su carrera fue cuesta abajo y sin frenos y ahora es entrenador.

Rodrigo Galatto

Este portero se pasó la 2010-11 en el Málaga y muchos se preguntan aún si tenía nivel para actuar en la Liga Española. Cuatro fueron los partidos que defendió el arco blanquiazul y 12 los goles que encajó, a una media de tres por partido. Con semejante racha, no fue extraño que abandonara la titularidad y el equipo a la mayor brevedad. En un 3-5 al Zaragoza se llevó los tres primeros tantos, pero encajó consecutivamente dos ante el Sevilla, cuatro ante el Real Madrid y tres ante Osasuna. Demasiado.

Elton

A sus 22 años, Elton Giovanni Machado llegó al Alavés en la temporada 2005-06 con el objetivo de cambiar el sino de un equipo que apuntaba a Segunda. Debutó disputando 10 minutos en el triunfo por 0-2 ante el Deportivo de la Coruña, pero solo dispuso de minutos como suplente en tres jornadas más, una derrota 2-0 ante el Barcelona en el Camp Nou y dos empates sin goles ante Cádiz y Mallorca como visitante. Aunque en Segunda sí que tuvo algo más de presencia, lo cierto es que pronto acabó regresando a su país para desenvolverse en equipos de nivel medio.

Rafael Jacques

Este atacante muy corpulento llegó con buena fama al fútbol español, pero pronto se vio que no iba a ser el delantero que buscaba el Real Betis. Jugó cuatro partidos con el conjunto bético y solo vio puerta en una ocasión. La segunda mitad de la temporada la pasó con el Rayo Vallecano en Segunda. Ascendió con los franjirrojos, pero tampoco pudo irse de allí con un buen sabor de boca. Fue traspasado a Brasil.

Messías

No te preocupes si no recordabas a este centrocampista del Racing de Santander. Nosotros tampoco. Jugó cuatro partidos con los cántabros en la temporada 2002-03 y en todos el equipo santanderino fue derrotado. Así, no fue de extrañar que Messías Conceição dos Santos acabara regresando a su país para jugar en equipos de nivel medio-bajo.

Genilson

Ya sea por la buena temperatura, las playas o la brisa marina, los brasileños han elegido de manera bastante habitual Málaga como destino. El que nos ocupa es Genilson, un delantero que disputó cinco partidos con el conjunto costasoleño en la temporada 1999-2000 (dos en Copa). Ni vio puerta ni pasó de los 65 minutos jugados en la competición liguera, emigrando de nuevo a Brasil tan pronto como pudo. ¡Y eso que lo recomendó Rivaldo!

Leandro Damiao

Uno mucho más reciente. Pese a ser uno de los jugadores más prometedores de Brasil hace un buen puñado de años, Damiao llegó ya pasado de todo al Real Betis. Ni vio puerta ni logró convencer a Merino para disputar más allá de tres partidos con el equipo verdiblanco. Con un estado físico lamentable, su fichaje será recordado como uno de los peores de la historia bética reciente.

George Lucas

Lamentablemente, nunca fue capaz de igualar el talento cómico de sus padres al ponerle el nombre sobre el terreno de juego. Jugó dos encuentros en Primera en la 2006-07 con apenas 23 años y, tras una grave lesión, no actuó hasta la 2007-08, con el Celta ya en Segunda. Pese a dar muestras de que podía ser válido, la siguiente campaña contó aún menos y acabó volviendo a su país para seguir la carrera típica que le aguarda a estos futbolistas. Cada vez actuó en un club de menos nivel hasta recalar en la Cuarta División Brasileña.

Charles

¿Pensabas que Charles era el único brasileño que había jugado en el Málaga? Pues no, el ex delantero del equipo blanquiazul tuvo un predecesor, en el ya desaparecido CD Málaga. Charles Fabián Figueredo disputó dos partidos en la 1989-90 con los andaluces y, sin ver puerta ni asistir, dejó el club con una amonestación como hecho más notorio. Con semejante despliegue, no sorprende que no volviera a jugar y regresara a Brasil. Al menos se puede decir de él que paso por Boca Juniors y llegó a jugar con Maradona. Poca broma.

Luiz Carlos

Un único partido pudo disputar este delantero en el Murcia. Mejor dicho, 13 minutos en los que no debió de aportar demasiado, pues no volvió a jugar con los 'pimentoneros'. Su caso es tan llamativo que se le pierde la pista tras su paso por el Real Murcia.

Adriano Ferreira

Sí, otro delantero brasileño en Málaga. Ocho partidos tuvo para convencer al cuerpo técnico del equipo blanquiazul de que tenía sitio en La Rosaleda. Pero, como ya sabemos, no lo hizo. Ni vio puerta ni tuvo demasiada incidencia y, para colmo, su equipo solo ganó uno de los partidos en los que participó. Para olvidar.

Pedro Oldoni

Llegó en el mercado invernal de la 2008-09 al Real Valladolid para ayudar a una delantera blanquivioleta en la que Goitom no estaba terminando de cuajar. Seis partidos y un gol después, acabó dejando el equipo para no regresar y para convertirse en un auténtico trotamundos del mundo del fútbol, pues jugó en diez equipos diferentes, siempre con moderado éxito.

Luisinho

Lo cierto es que llegaba con gran fama al Celta de Vigo y fue uno de los fichajes estrella de la Liga en la 1993-94, pero no logró ver puerta en los diez partidos que jugó y tampoco tuvo ningún impacto en el juego del equipo de Balaídos. Acabó haciendo las maletas para regresar a su país, donde continuó siendo más o menos importante. Como dato, el Celta solo ganó dos partidos con él en el campo. Normal que no jugara más.

Marlon Brandao

Otro nombre habitual en este tipo de listas. Como con George Lucas, sus padres tiraron de humor para buscarle un nombre que le hiciera famoso. Pese a ser goleador en Portugal, no vio puerta en los diez partidos que disputó con el Real Valladolid en la 1993-94 y si por algo se hizo famoso fue por acertar una quiniela durante su estancia en Zorrilla.

Marcelo Rocha

Otro delantero que llegó como salvador para los últimos compases de la temporada 1992-93 a España y que se fue con el objetivo de su equipo cumplido -la permanencia- pero que dejó un amargo sabor de boca. Estuvo los últimos meses de la citada campaña en el Rayo Vallecano, pero solo vio puerta en una ocasión, precisamente la única en la que su equipo consiguió la victoria de las nueve en las que jugó. Hizo más que muchos de los compañeros de la lista, pues anotó el gol del triunfo aquel día ante el Burgos, pero no logró meterse a la afición rayista en el bolsillo. Mucho menos a los técnicos del equipo.

Rosinei

Llegó en la temporada 2007-08 para aportar calidad al centro del campo del Murcia en la segunda mitad de la temporada, pero no fue capaz de hacerlo y el equipo 'pimentonero' solo logró un triunfo con él en el campo, ante el Valencia en la jornada 31. El resto de encuentros se saldaron con nueve derrotas y un empate, pero él siempre podrá presumir de haber jugado ante Real Madrid y Barcelona.