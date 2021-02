Los cinco gigantes que andan tras Chukwuemeka, el 'otro Bellingham'

La cantera inglesa sigue sacando a jóvenes con una pinta sensacional. Lo que hace poco era Sancho ahora es Jude Bellingham y también lo trata de ser Carney Chukwuemeka, un centrocampista al que los británicos consideran como uno de los mejores futbolistas Sub 17 del país.

Chukwuemeka, como Bellingham, ha comenzado a crecer en Birmingham. Uno lo hizo en el Birmingham City antes de marcharse al Borussia Dortmund, mientras el otro aún espera a su oportunidad con el primer equipo del Aston Villa.

Se quedó cerca semanas atrás, cuando se esperaba que Dean Smith lo convocase para jugar la FA Cup contra el Liverpool, pero la oleada de casos de coronavirus en el Aston Villa le obligó a entrar en cuarentena y perdió su oportunidad.

Aun así, 'The Times' narra esta semana que el técnico 'villian' sigue contando con Chukwuemeka de manera habitual en los entrenamientos del primer equipo y espera darle pronto esos minutos que reclama desde el equipo Sub 23, con el que ha disputado once partidos este curso.

La evolución de Chukwuemeka le está llevando a rondar por las agendas de muchos gigantes del fútbol europeo. En el Aston Villa entienden que es cuestión de tiempo que vuele, como hizo Bellingham del club vecino en cuanto alguien apostó por él con dinero por delante.

Según el prestigioso periódico británico, ya hay cinco gigantes de renombre tras los pasos de Chukwuemeka. Estos serían Manchester United, City y Liverpool dentro de la Premier League. Fuera, Bayern de Múnich y Juventus también se interesan en él.

Con solo 17 años, Chukwuemeka ya exhibe un físico potente que le permite ir de un lado al otro del campo con soltura. Un 'box to box' de toda la vida que puede marcar diferencias en campo contrario. Sus orígenes son nigerianos, pero es internacional Sub 17 por Inglaterra y podría salir más pronto que tarde del Aston Villa.