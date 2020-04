"Los dirigentes del Villarreal son raros, no te perdonan una"

Santiago Cáseres comenzó en Vélez hasta que en dos años se fue al Villarreal. En su primera temporada disputó más de 34 partidos, pero en la segunda experimentó un bajón.

Eso provocó que el equipo castellonense lo cediera al América, en el que sí estaba volviendo a tener una continuidad. El jugador concedió una entrevista a '90Min'.

"Del Villarreal me fui tranquilo porque no tuvo nada que ver con mi rendimiento, sino porque los dirigentes son un poco raros, no te perdonan una y a la primera de cambio quieren cederte", dijo.

A sus 23 años, Cáseres ya tiene claro dónde quiere acabar el tramo final de su carrera: "Estoy seguro de que volveré a Vélez porque fui el lugar donde crecí. Ojalá algún día se me presente la oportunidad de regresar porque me gustaría retirarme algún día en Vélez".

Para acabar, Santiago Cáseres explicó que jugar en el Azteca le pone la piel de gallina.