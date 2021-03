Los duros inicios de Lucas Veríssimo: "Comía arroz pasado, con larvas..."

Unos 6'5 millones de euros pagó el Benfica a Santos para hacerse con el central Lucas Veríssimo. Así consiguió el zaguero dar el salto a Europa, algo por lo que llevaba peleando toda su vida.

Lucas Veríssimo concedió una entrevista a 'Globoesporte' y, entre otras cosas, relató el calvario que sufrió en su país cuando era niño para triunfar como futbolista. Comenzó en la Escuela José Bonifácio y allí las cosas no eran de color de rosa precisamente.

"Teníamos una dieta muy mala. Comíamos arroz pasado, tenía hasta larvas muertas. Era arroz todos los días... y los frijoles sabían raros", echó la vista atrás.

El zaguero reconoció que apenas comía: "Mira cómo sería que si busco una foto de esa época estaba muy delgado. No les dije a mis padres lo que pasaba allí porque me harían regresar a casa. Me callé y me aferré a mi sueño", dijo con orgullo.

Siempre tuvo claro que iba a ser uno de los grandes. Su aspiración era jugar en uno de los mejores equipos de Brasil. "Sabía que llegaría a Santos", dijo sin dudar.

Y entonces le llegó la oportunidad de su vida. Dejó aquella escuela y, cuando lo daba todo por perdido, alguien le ofreció lo que llevaba tiempo buscando. "Me llamaron. Me habían visto en la escuela. Me dijeron: 'Sabemos por qué te fuiste, pero también sabemos tu calidad y te queremos a prueba en Linense", relató.

Posteriormente, como siempre soñó, Santos se puso en contacto con él. Después fue el Benfica quien tocó a su puerta y dio el salto a Europa.