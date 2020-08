"¿Los entrenos del Rayo? Me da igual si los demás se tiran por un barranco"

Raúl Martín Presa, presidente del Rayo Vallecano, defendió que las jugadoras del equipo femenino no hayan vuelto a los entrenamientos argumentando que la salud en mitad de la crisis sanitaria del coronavirus está por encima de otros argumentos.

"Nuestro equipo femenino no ha empezado a entrenar porque no tenemos los protocolos para ello. Hasta el 2 de agosto como mínimo no hubiera empezado en ninguno de los casos porque teníamos esperanzas de jugar los 'play off' y nuestras instalaciones estaban 'bunkerizadas' para evitar contagios. Desde ese día estamos hablando prácticamente a diario con la Federación, que es quien organiza la Liga Femenina, y nos está comunicando que todavía no hay protocolos pese a que vamos por el buen camino", expuso.

"El comentario es que los otros 17 equipos de la Liga Iberdrola han empezado... como si se quieren tirar por un barranco. El Rayo no va a ir por un barranco porque lo hagan 17 o un millón. Estamos hablando de proteger la salud pública, la de nuestras jugadoras, la de nuestros empleados. Eso está muy por encima de cualquier resultado deportivo", añadió.

En este sentido cuestionó también las palabras de David Aganzo, presidente de la AFE, en las que no consideraba adecuado esperar a 2021 para la vuelta del fútbol no profesional: "Palabras como las de este fin de semana David Aganzo, diciendo que hay que empezar como sea la Segunda B o la Tercera, dejan mucho que desear".

"Antes de empezar como sea hay que vigilar la salud de las personas. Si una persona no tiene salud o vida le da igual el trabajo y todo. Hay que priorizar la salud y el cuidado antes que cualquier otra cosa. Todo sacrificio será poco si sirve para preservar vidas humanas en un futuro y la salud de las personas", completó.

Asimismo se mostró contundente con el comportamiento social en algunos casos: "Ves últimamente en la calle imágenes que como ciudadano te avergüenzan. No sé si son fruto del egoísmo o de la ignorancia, pero no deberían producirse. El Rayo no va a escatimar ningún medio en protegerse al máximo. Nos hemos solidarizado con el Fuenlabrada y lo que pedimos desde el primer momento es que se suspendiese la jornada para respetar la normativa".

Sobre la vuelta de público a los estadios, manifestó: "Hay que tener una prudencia máxima, es una época en la que todos debemos hacer los máximos sacrificios por el bien común. Y no hay mayor bien que la salud y la vida humana, que es lo que hoy en día está en juego".

"Debemos tener máxima prudencia y cuando haya seguridad para poder venir a los campos se podrá hacer. Pero sin tener prisa para ello. La situación es de una excepcionalidad total, lo que hay en juego es muy grande porque hablamos de la salud y la vida de las personas. Con eso no se puede jugar", añadió.

Por otro lado, habló acerca de las obras de remodelación en el Estadio de Vallecas: "Al Rayo no nos ha comunicado nada la Comunidad. Estuvimos emplazados a una reunión en la que nos entregaron un boceto, pero no se nos ha presentado ningún proyecto ni se han consensuado ningunas obras".

"Parece increíble que unas obras no se consensúen con el inquilino que va a estar los próximos años en el estadio. Sabemos lo que nos llega por redes sociales y prensa", aseguró ante los medios tras la presentación de Andoni Iraola como nuevo entrenador del primer equipo masculino.