Los Galaxy encajan otra goleada y el Inter Miami desconecta en pleno partido

LA Galaxy no se levantan de su racha negativa en la MLS. De nuevo, los de Guillermo Barros Schelotto cayeron, esta vez a domicilio, por 5-2 frente a un duro e imponente Portland Timbers. Niezgoda, con su doblete, encarriló la goleada.

No supo mantener su ventaja el Inter Miami en su visita al FC Dallas. Tras un primer tanto de Rodolfo Pizarro en la primera mitad, Jara y Hollingshead remontaron el resultado adverso para el 2-1 final.

El Orlando City lució mazo de hierro frente al Atlanta United. Dike, Mueller y Akindele pusieron una ventaja que recortó Torres, pero Matheus Aias, ya en el añadido, decoró (4-1).

San Jose Earthquakes se impuso en otra gran noche de Wondolowski en su terreno frente a un Real Salt Lake que no pudo reaccionar. El veterano delantero sumó un doblete para el 2-0 final.

Cerraron la jornada Los Angeles FC con su ajustado triunfo por 2-1 en la visita del Houston Dynamo, que llevó la emoción al marcador tras recortar distancias con el tanto de Lassiter a los dos iniciales de Rossi y Segura.

Por la mínima ganaron también New York RB (1-0) a New England Revolution, Sporting Kansas City (0-1) a Cincinnati, el New York City al Toronto FC (0-1), el Philadelphia Union 2-1 al Chicago Fire, el Minnesota United 2-1 a Colorado Rapids y el DC United a Columbus Crew (1-0).