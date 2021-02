Los jugadores con más olfato de gol de Europa en Segunda

El gol es una de las asignaturas más importantes del fútbol. De nada sirve disponer de decenas de ocasiones en un partido si tu equipo no tiene un delantero que las transforme con fluidez.

BeSoccer Pro, nuestra herramienta de datos avanzados, ha analizado el rendimiento de los mejores atacantes de las principales ligas de Europa en Segunda División y ha arrojado un ránking con los más efectivos de cara a gol. O, al menos, con los que menos minutos necesitan para ver puerta.

Encabeza la estadística un sospechoso habitual de las últimas temporadas en Segunda División. Sekou Gassama tiene el gol en la sangre y el Real Valladolid lo supo ver. A pesar de que el equipo tiene problemas para marcar, el futbolista está cedido al Fuenlabrada, donde no ha tenido suerte con las lesiones en las 2020-21.

El delantero senegalés ha hecho cinco goles, pero es que no ha podido disputar muchos partidos por una grave lesión. Apenas necesita 93,6 minutos de juego para hacer diana. Vamos, que promedia prácticamente un tanto por partido cuando puede jugar.

Más conocido es un Simon Terodde que ya está en la última etapa de su carrera. A sus 32 años, el atacante alemán lleva una media de un gol cada 97,6 minutos en el Hamburgo. Y, en su caso, ha firmado ya 19 dianas. Sus números, eso sí, confirman que el salto de jugar de Segunda a hacerlo en Primera es muy grande. 19, 28, 25 y 33 goles había hecho las últimas veces que había actuado en la 2. Liga. Entre medias, varios intentos en la Bundesliga sin mucha suerte (tres, cinco y cuatro dianas).

En una situación similar se encuentra Guido Burgstaller. El austriaco dejó el Schalke 04 esta campaña y reforzó un St. Pauli que es uno de los míticos del fútbol alemán. Solo dos goles hizo en toda la temporada pasada en el conjunto de Gelsenkirchen y ya lleva ocho en apenas once partidos en el equipo de Hamburgo en la 2. Liga. Su media goleadora es de un tanto cada 98,6 minutos.

El caso de Marcus Forss, siguiente en la lista, es muy distinto. Joven de 21 años, el mediapunta se ha convertido en el revulsivo habitual del Brentford. Pese a no ser delantero centro, su olfato de gol ha quedado claro en la presente temporada. No ha hecho nada más que cinco goles, pero apenas ha necesitado 556 minutos. Una media de un tanto cada 111,2 minutos que el Brentford no ha aprovechado más, pues sigue jugando solo los últimos instantes de los partidos.

Lo de Rhys Evitt-Healey también es curioso. Amagó con romperla entre noviembre y diciembre en el Toulouse, pero el año nuevo le ha secado la pólvora. Nueve tantos lleva en el Toulouse de la Ligue 2 el galés, de los que siete -y una asistencia- tuvieron lugar entre el 28 de noviembre y el 22 de diciembre en partidos consecutivos. Recién llegado a Francia, apuntaba a lo más alto, pero solo ha marcado un tanto de penalti desde entonces. Su media anotadora es de un gol cada 113,6 minutos.

Un registro similar tiene Ivan Toney, una de las grandes revelaciones del fútbol inglés en las últimas temporadas. Tras no convencer en el Newcastle, tuvo que salir en busca de minutos a las categorías más bajas. Ahora le siguen equipos como el Arsenal o el Leicester y su fútbol es quizás el que más está impactando de todos los de este 'top 10'. 23 goles y nueve asistencias lleva en 30 partidos este futbolista de 24 años, que goza de un imponente físico y tiene una media de un tanto cada 113,8 minutos.

Redondean el ránking Lucas Joao, portugués del Reading que, tras casi toda una vida en Inglaterra, por fin ha explotado (gol cada 125,1 minutos), Matteo Mancosu, veteranísimo goleador que es un revulsivo habitual en el Virtus Entella (gol cada 131,6 minutos) y dos casos dignos de estudio, los de Mario Gargiulo y Rémy Dugimont. El primero es un carrilero del Cittadella que está jugando en posiciones más avanzadas y llama a las puertas de la Serie A (gol cada 126,3 minutos) y el segundo es un veterano del Auxerre que, pese a haber jugado toda su carrera como centrocampista, ha redescubierto su olfato de gol a los 34 años (once tantos y uno cada 130,3 minutos).