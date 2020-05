Los 'play off' de ascenso, para julio o agosto

El fútbol tuvo su cuota de protagonismo en la última comparecencia pública del ministro de Sanidad. Salvador Illa explicó a grandes rasgos los planes de la RFEF, pero aseguró que no hay nada oficial por el momento.

Illa pidió prudencia, tras asegurar que la Federación valora disputar los 'play off' de ascenso a Primera y Segunda entre finales de julio y agosto. "Vamos a ser prudentes... Debería ser posible que se dispute el 'play off' en julio o agosto, pero no vamos a dar fechas fijas, no hay decisiones tomadas", explicó.

Illa espera que dentro de tres o cuatro meses los planes de la RFEF se puedan cumplir. "En esas fechas debería ser posible, pero vamos a actuar con máxima prudencia y hasta que no tengamos decisiones tomadas en base a criterios técnicos no vamos a dar fechas ni fijas ni a dar nada posible", apuntó.

"No hay ninguna decisión tomada al respecto"; insitió Illa, en una comparecencia realizada junto a la portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda María Jesús Montero en relación a la emergencia sanitaria provocada por el coronavirus.