Los recién ascendidos vienen pisando fuerte

Cartagena y UD Logroñés se medirán en un duelo de recién ascendidos que le están tomando el aire a LaLiga SmartBank y que están en fase ascendente.

El conjunto cartagenero encara el choque con las bajas del defensa David Forniés y el delantero hispano escocés Jack Harper, reforzado por encontrarse a un solo punto de la zona de 'play off', pero advertido por su propio técnico, Borja Jiménez, de que no se pueden envalentonar, "pues los premios se otorgan en junio".

El Cartagena, que viene de superar por 3-1 al Albacete Balompié también en casa, no contará con Forniés, que cumplirá su segundo y último partido de sanción tras ser expulsado en Girona, ni con Harper, a quien le falta ritmo de competición tras estar mucho tiempo parado por lesión.

Por el contrario, Borja Jiménez recupera al zaguero Álex Martín, cumplida su sanción, y seguramente también a los delanteros Simón Moreno y el brasileño William de Camargo, ambos recuperados de las lesiones que arrastraban. Por otra parte, es dudosa la participación del defensa Carlos Simón y el mediocampista José Ángel Jurado, con molestias.

El técnico abulense, quien espera a un Logroñés "en dinámica ganadora y que mantiene el bloque y su línea de juego tras haberse reforzado bien para la categoría", valora la buena marcha de los suyos, que han sido capaces de sumar 14 puntos de los últimos 21 puestos en juego.

"La trayectoria refuerza lo que hemos venido haciendo desde agosto, pero hay que seguir pues los premios se otorgan en junio y si no mantenemos la línea no va a servir de nada lo hecho hasta ahora. Además, quedan muchas cosas por pulir y mejorar, pese a que vamos haciéndolo mejor. Va a ser un año complicado y no tenemos que envalentonarnos por el mes de octubre que hemos completado y la competición va muy deprisa y debemos ser muy humildes y trabajadores y seguir siendo los mismos, pues tenemos que ir a la misma velocidad que los rivales o incluso más rápido", explicó el técnico.

El Cartagena es, con 14 tantos, el máximo realizador de la Liga SmartBank junto al Espanyol. A ello contribuye especialmente Rubén Castro, delantero canario de 39 años que es el máximo artillero de la competición con siete tantos y lleva cinco jornadas consecutivas viendo puerta.

El Logroñés viaja con el objetivo de mantener su mejor versión, la que le ha llevado a ganar sus últimos dos partidos, aunque es consciente de que, después de esos encuentros, ha perdido capacidad de sorpresa ante sus rivales.

El choque medirá a dos de los mejores equipos de Segunda B la pasada campaña, aunque, tras ascender, les han dado un perfil muy diferente a sus plantillas, con refuerzos de renombre y una apuesta por la continuidad del bloque, respectivamente.

A eso, precisamente, apelará el Logroñés en su visita al Cartagena, a conservar el rendimiento defensivo que le llevó, en gran medida, al ascenso, con las incorporaciones, eso sí, de jugadores más hechos en Segunda, como Unai Medina -pendiente de recuperarse del todo de una lesión-, Clemente o Alex Pérez.

Además de aferrarse a la fortaleza defensiva como bloque, el Logroñés dará, muy probablemente, otra oportunidad al polaco Bogutz, que ofreció muy buenas prestaciones en su primer encuentro como titular y que, probablemente, volverá a estar en el ataque riojano junto a Leo Ruiz.

Alineaciones probables:

Cartagena: Marc Martínez; David Simón, David Andújar, Álex Martín, De la Bella; Pablo Clavería, Carrasquilla, Álex Gallar, Nacho Gil; Elady y Rubén Castro.

UD Logroñés: Roberto Santamaría; Iago López, Alex Pérez, Clemente, Iñaki; Zelu, Andy, Petcoff, Siddiki; Bogutz y Leo Ruiz.

Árbitro: Aitor Gorostegui Fernández-Ortega (Comité Vasco)

Campo: Cartagonova.