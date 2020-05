Los sindicatos presionan para solucionar el problema con los cedidos

Los jugadores que están cedidos quieren saber qué pasará con ellos a partir del 1 de julio. La problemática contractual está lejos de estar solucionada, y el tiempo apremia.

Los contratos que expiran el 30 de junio se prorrogarán automáticamente hasta fin de temporada, pero no se sabe qué ocurrirá con los cedidos. Lo lógico es pensar que se se aplicaría la misma fórmula, pero no es posible.

Porque en el caso de las cesiones hay un actor más, el club de origen. Y todavía no se ha legislado al respecto. Según 'AS', el sindicato de jugadores Futbolistas ON ha transmitido sus inquietudes a los responsables, Federación y LaLiga.

En el escrito, el sindicato asegura que tanto los futbolistas como sus clubes de destino están en vilo por esta situación tan extraña y atípica. Y es que a día de hoy, a poco más de una semana de que empiece de nuevo el fútbol, y a un mes de que esos contratos de cesión expiren, nadie sabe a ciencia cierta qué ocurrirá.

El sindicato propone soluciones en su carta. Pide a LaLiga y la RFEF que se pongan manos a la obra para desatascar el problema, elaborando una nueva normativa en caso de que fuera necesario.

En última instancia, Futbolistas ON propone llevar el problema al CSD. "Quizás lo más oportuno sería enviársela al Consejo Superior de Deportes, de manera que la situación de todos los futbolistas cedidos hasta el 30 de junio de 2020 quede aclarada y se eviten posibles reclamaciones entre clubes o hacia futbolistas por incumplimiento de contrato", apuntó, para finalizar.