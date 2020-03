Lucas Pérez no concibe un partido sin público

Deportivo Alavés y Valencia se enfrentan este viernes en Mendizorroza. Aunque el Ministerio de Sanidad aseguró que no hay riesgo de contagio de coronavirus en la ciudad, el club 'babazorro' se mantiene alerta.

El partido ante los 'che' podría jugarse a puerta cerrada y, sobre esta posibilidad, se refirió el delantero del conjunto alavesista Lucas Pérez: "No podemos vivir al margen del mundo. Estamos muy tranquilos y sabemos lo que está pasando. El cuerpo médico está tomando las medidas pertinentes y no estamos preocupados.

"He vivido situaciones de jugar sin público, pero el fútbol sin aficionados no vale de nada. En casa somos muy fuertes gracias a ellos, son el jugador número 12 y no concebimos el partido sin público, queremos jugar delante de nuestra gente", agregó el atacante.

Lucas Pérez explicó su experiencia en Grecia: "Hubo varios incidentes con el PAOk y después de aquello no concibo un partido de fútbol sin afición. Es muy extraño jugar así y más en Mendizorroza, que aprieta y mucho. Me gusta el ambiente de la afición y es lo que todos queremos".

También habló sobre el Valencia de Albert Celades: "Es uno de los mejores equipos de LaLiga. Está teniendo problemas de lesiones que merman la plantilla y es normal que el equipo y el rendimiento se resientan por las lesiones, pero sabemos que no van a venir a regalar nada y tendremos que pelear mucho".

"Pienso que en todos los partidos hemos de salir a ganar y puntuar, lo que queremos es conseguir la permanencia y que la salvación se logre lo antes posible, que es lo que todos deseamos", agregó el jugador del Alavés.

Además, sobre los anteriores desplazamientos del equipo, expuso: "En Mallorca les tuvimos contra las cuerdas, pero terminaron marcando y, contra el Leganés, tras la ventaja del gol nos dio rabia no sumar los tres puntos".