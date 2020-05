Lucas quiere que vuelva el fútbol para que se deje de hablar del virus

Así lo ha explicado, en una extensa entrevista concedida a 'The Guardian', en la que ha hecho un amplio repaso a la actualidad: el confinamiento, la vuelta del fútbol y su propia carrera.

Se hizo especial hincapié en la entrevista en la vuelta del fútbol. Lucas quiere que así sea, pero pidió responsabilidad. "Sobre todo hay que ser responsables, si podemos jugar con las medidas de seguridad necesarias, nos encantaría acabar la temporada", dijo.

"Sería bueno para la gente, para la sociedad, durante dos horas no tienes que pensar en el virus. El fútbol trae felicidad", añadió el extremo gallego del Madrid.

Lucas fue consultado acerca de la posibilidad de que el Madrid acabe la temporada jugando en Valdebebas. A él no parece importarle. "El campo tiene el mismo tamaño que el Bernabéu así que no sería una locura", contestó.

"He jugado a puerta cerrada y es extraño, te puedes comunicar y lo escuchas todo. A veces si el entrenador está en una banda y tú en la otra te tiene que hablar con gestos, siempre puedes culpar al ruido cuando no sabes lo que dice, pero si el campo está vacío no", dijo, a continuación, al respecto.

Después explicó cómo se gestó la rebaja salarial de la plantilla. "Ramos es el capitán, primero le hablaron a él y él nos lo contó a nosotros. Tuvimos una reunión, hablamos, lo evaluamos y discutimos qué era lo mejor para todos", relató.

"No teníamos ninguna duda de qué teníamos que hacer. El Madrid es un club grande con muchos empleados, somos como una gran familia. Hicimos lo correcto sin dudar. Ahora queremos jugar, si se puede", apuntó después.

Abordó su futuro. "Mi sueño es retirarme en el Real Madrid pero en el fútbol nunca sabes. Cuando era pequeño veía la Premier con mi hermano, es muy atractiva, es un fútbol que se podría ajustar a mis características y a mi personalidad muy bien", confesó.